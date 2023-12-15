مايا مرسى لـ"الشاهد": المجلس القومى للمرأة من المبانى التى أُحرقت فى أحداث 2011

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" والذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن ملف التمكين كان جابرًا لخاطر المرأة المصرية الذي كان مكسورًا بعد عام من حكم الجماعة الإرهابية.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن "كوتة المرأة في البرلمان تم تقليصها في ظل عهد الجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أن كل المكتسبات التي تم الحصول عليها في الفترة من 2002 إلى 2010 انهارت بشكل كبير.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن من الأماكن التي احترقت في ظل حكم الجماعة الإرهابية كان المقر الخاص بالمجلس القومي للمرأة، وهذا يعتبر إرهابا للمرأة.

ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة بأنه تعددت المحاولات خلال عام 2012 لدهس كل مكتسبات المرأة، سواء كان في نسبة المرأة المصرية بالبرلمان أو القوانين التي تحافظ علي حقها في الدستور.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.