مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخصٌ مصرعه، إثر اصطدام أتوبيس نقل طلاب تابع لأحد المدارس الخاصة، بعربة كارو كان يقودها، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل طلاب وعرب كارو بطريق طلخا - المحلة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط شرطة النجدة إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبيَّن انقلاب اتوبيس طلاب نتيجة تصادمه مع عربة كارو، نتج عن الحادث مصرع قائد العربة الكارو ويُدعى "الدسوقي أ. ع."، ومصرع الحصان الذي يجر العربة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى لتسير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.