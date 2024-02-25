ما هو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وأهم مزاياه خلال سطور؟

هناك العديد من المزايا لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومن أبرز هذه المزايا هو فقدان الوزن، إلا أن هناك فوائد أخرى أيضًا.

ووفقًا لموقع “health” الطبي سلط ديباك بال، أخصائي التغذية الرياضية، الضوء على مزايا اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ما يلي:

فقدان الوزن: عادةً ما يعتمد الأشخاص نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات للتحكم في الوزن، إن تناول كمية منخفضة من الكربوهيدرات (كما يوحي الاسم) يجبر الجسم على حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم: يمكن للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، أو مرض السكري، أو مرض السكري من النوع 2 الاستفادة من هذا النظام الغذائي لأنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، تتكون الوجبات الهندية في الغالب من الحبوب مثل الأرز والقمح، عندما نتخلص من هذه العناصر أو نقلل منها في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد ذلك في التحكم في مستويات السكر في الدم.

زيادة الشبع: يلجأ الأفراد إلى تناول كميات أكبر من البروتينات والدهون الصحية في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. تميل هذه الخيارات إلى أن تكون أكثر إشباعًا ويمكن أن تساعد في التحكم في الرغبة الشديدة والتي بدورها تمنعنا من الإفراط في تناول الطعام ومن ثم زيادة الوزن - وهي الحلقة المفرغة.

مستويات طاقة أعلى: قد يتمتع الأفراد بوضوح عقلي أفضل وطاقة مستدامة عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، من الملاحظ أن الجسم يصبح أكثر كفاءة في استخدام الدهون كوقود.

تحسين مستويات الدهون الثلاثية: ارتبطت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية، وهو أمر مفيد لصحة القلب.

تقليل الالتهاب: تركز بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على الأطعمة الكاملة غير المصنعة. قد تساهم هذه الأنظمة الغذائية في تقليل الالتهابات في الجسم.

تحسين ضغط الدم: تشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تؤدي إلى تحسن في ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): على الرغم من أن التأثير يمكن أن يختلف، إلا أن بعض الأفراد يعانون من زيادة في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكولسترول "الجيد".