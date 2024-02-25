الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجموعة السبع تدعو روسيا إلى "الوقف الفورى" لحربها على أوكرانيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

دعت مجموعة السبع، روسيا إلى "الوقف الفورى" لحربها وسحب قواتها العسكرية بشكل كامل وغير مشروط من أراضى أوكرانيا المعترف بها دوليا.

كما دعا زعماء المجموعة - فى بيان مشترك أصدروه - جميع "البلدان" إلى احترام القانون الدولى وعدم الإقرار أو التغاضى بأى حال من الأحوال عن محاولات روسيا؛ "للاستيلاء على الأراضى بالقوة".

وتعهد زعماء المجموعة، بمواصلة زيادة "كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية؛ الأمر الذى تظهره مجموعة العقوبات التى تبنيناها أخيرا"، مطالبين - فى الوقت نفسه - مانحى أوكرانيا بالمصادقة على مساهمتهم المالية للعام 2024.

ورفضت المجموعة - بحسب البيان الذى نشره موقع البيت الأبيض - الاعتراف بـالانتخابات - الماضية والمستقبلية - التى تجريها روسيا فى "أراضى أوكرانيا، ولا بنتائجها".

وقالت إنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد "الجهات الفاعلة من الدول الثالثة"، التى تدعم ماديًا حرب روسيا، بما فى ذلك من خلال فرض إجراءات إضافية على الكيانات، حيثما كان ذلك مناسبًا، فى "دول ثالثة".

ودعت المجموعة، المؤسسات المالية إلى الامتناع عن دعم "آلة الحرب الروسية وتعهدت باتخاذ الخطوات المناسبة؛ بما يتوافق مع الأنظمة القانونية الخاصة بهم، لردع هذا السلوك".. قائلة: إن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى التى تسهل حصول روسيا على العناصر أو المعدات اللازمة لقاعدتها الصناعية الدفاعية تدعم الإجراءات التى تقوض سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وعقد زعماء مجموعة السبع مؤتمرا عبر الفيديو، نظمته إيطاليا، مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى الذكرى الثانية للحرب الروسية فى أوكرانيا.

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