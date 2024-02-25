الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يدك نيوكاسل يونايتد برباعية فى الدورى الإنجليزى

أرسنال ونيوكاسل يونايتد
أرسنال ونيوكاسل يونايتد

واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/4 مساء السبت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف ذاتي سجله زفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17.

وأضاف كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجاكوب كيويور الأهداف الثاني والثالث والرابع للفريق اللندني في الدقائق 24 و65 و69.

وأحرز جو ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84.

وحقق أرسنال انتصاره السادس على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب مع مانشستر سيتي 59 نقطة وليفربول صاحب الصدارة بـ 60 نقطة.

أما نيوكاسل يونايتد تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن بعدما خسر مباراته رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز مانشستر سيتي بصعوبة على مضيفه بورنموث بنتيجة 1/صفر، وسقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2/1، وتغلب كريستال بالاس على بيرنلي 3/صفر، وأستون فيلا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2/4 بينما تعادل برايتون مع إيفرتون بنتيجة 1/1.

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