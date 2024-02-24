السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسامة كمال: صفقة "رأس الحكمة" تاريخية.. والرئيس يعمل تحت ضغط عالمى ومحلى

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن العالم لم يستيقظ منذ إعلان اتفاقية تطوير رأس الحكمة ووكالات الأنباء ومراكز الأبحاث لا تزال تعيش المفاجأة من واقع الرقم الضخم.

أسامة كمال: مصر حققت صفقة تاريخية مذهلة

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن مصر استطاعت تحقيق صفقة تاريخية مذهلة بتوقيع مشروع تطوير رأس الحكمة والمستثمر الإماراتي سيضخ كثيرًا من الأموال لتحقيق العائد.

وتابع: "تسريب صفقة رأس الحكمة قبل إعلانها لم يكن من الحكومة المصرية، وكنت أخشى من تأثر المفاوضات، لكنها مرت على خير بحمد الله وأعلنت الصفقة"، مشددًا على ضرورة الانتباه من مراوغات تجار السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

واستكمل: "لا بد من الانتباه حتى لا تحدث هجمات مرتدة من تجار العملة والذهب والسوق السوداء، ومشكلتنا طوال الوقت أن كل شخص يرى الأمور من زاوية واحدة ولا يرى الرؤية الأوسع"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي قائلًا: "كل التقدير للرئيس السيسي بيشتغل تحت ضغط عالمي ومحلي وتشكيك".

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