قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة في الدقهلية اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتخلص من سائق، بسبب تهديده لهم بالإبلاغ عن تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة لـ 24 إبريل المقبل.

تأجيل محاكمة 3 عاطلين أنهوا حياة سائق في الدقهلية

كان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أحال المتهمين «محمود إسماعيل مصطفي إسماعيل» (محبوس)، و«أحمد إسماعيل مصطفى إسماعيل» (محبوس)، و«محمد عبده حسن تغیان» (محبوس)، لأنهم بتاريخ 8/3/2022 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين- محافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية، حيث قام المتهم الأول بقتل المجني عليه «إسلام أشرف أحمد عثمان» عمدًا، بأن عقد العزم على الخلاص منه بعدما اكتشف الأخير أمر تجارته الآثمة في المواد المخدرة ففكر وتدبر أمره، وارتأي الفرصة سانحة للخلاص منه لعدم إبلاغه عنه، ولعدم المساس بسطوته الاجرامية فأطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية بحوزته بالسيارة قيادته، فنفذت احداها من الصندوق الخلفي للسيارة حتي استقرت بظهر المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة لمعاونته والشد من أزره، قاصدين ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.