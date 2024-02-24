السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شكرى يزور جنيف غدًا.. ويلقى بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان

سامح شكري
سامح شكري

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، صباح غد، الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأضاف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية سيلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن مشاركته في عدد من الفعاليات التي تعقد على هامش أعمال المجلس والتي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يشارك أيضًا في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، برئاسة إندونيسيا.

ويعد مؤتمر نزع السلاح المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ومنع الانتشار.

كما أنه من المقرر أن يجري الوزير سامح شكري على هامش الزيارة لقاءات مع عدد من كبار مسئولي المنظمات الدولية، ووزراء الخارجية المتواجدين في جنيف، فضلًا مشاركته في لقاءات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض والتي تتواجد في جنيف للتشاور مع المسئولين الأمميين حول تطورات الأزمة في غزة والجهود الدولية للدفع نحو إنهائها.

وزير الخارجية مؤتمر نزع السلاح مجلس حقوق الإنسان جنيف

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