إصابة أحمد سامى واستبعاده أمام مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

يفتقد فريق نادي بيراميدز، لجهود المدافع الدولي أحمد سامى في مواجهة نطيره مازيمبى الكونغولى في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر اليوم السبت على إستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة أحمد سامي في آخر دقائق التدريب الختامي الذي جرى بالأمس على إستاد نادي مازيمبي، بشد في العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أنه كانت هناك محاولات طوال الساعات الماضية لتجهيز المدافع الدولي من أجل المشاركة في اللقاء إلا أنه في النهاية فضل استبعاده بالتنسيق مع المدير الفني خوفا من تفاقم إصابته وبالتالي يغيب عن اللقاء الهام.

وتحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في طريقها إلى ملعب مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك مباشرة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتركيز على بعض الأمور الخططية لتنفيذها في الملعب.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور المقبل من البطولة.

تفاصيل الاجتماع الفني لـ مباراة مازيمبي وبيراميدز

وأقيم أمس بأحد الفنادق بمدينة لوبومباشي الكونغولية، الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة حيث تقرر أن يرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق نادي بيراميدز الضيف قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مترجم الفريق.