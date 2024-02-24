السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سودانى متهم بالاتجار فى العملة بالجيزة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سوداني متعهد حفلات يحمل جنسية دولة السودان لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة الدقي.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سوداني متعهد حفلات يحمل جنسية دولة السودان لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة الدقي.

وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "عبدالله ع" 30 سنة، متعهد حفلات يحمل جنسية دولة السودان بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "3230 دولار أمريكي، 45600 جنيه مصري"، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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