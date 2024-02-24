استعرض بن والاس، وزير الدفاع البريطاني السابق منذ عام 2019 إلى 2023، في مقاله بصحيفة "تليجراف"، مقابلة تاكر كارلسون، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما قدمه من رؤية مشوهة للتاريخ، وهو الأمر الذي أثار انتقادات وقلق المراقبين في جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من تأكيدات بوتين أنه لا يُقهر؛ يؤكد المقال أن الواقع على الأرض يحكي قصة مختلفة.

وعلى مدى العامين الماضيين، واجهت العمليات العسكرية الروسية نكسات كبيرة، الأمر الذي أظهر أن طموحات بوتن ليست بمنأى عن الهزيمة.

وبالرغم من ادعاءاته المبالغ فيها، فإن عملية بوتين الخاصة "التي استمرت ثلاثة أيام" في أوكرانيا استمرت لمدة عامين، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة للكرملين.

ومع استنفاد القوة العسكرية وتزايد تحديات التجنيد، فإن قدرة روسيا على مواصلة عدوانها تتضاءل.

ورغم أن بوتن قد يتشبث بأوهام العظمة، فإن المجتمع الدولي يدرك الحقيقة: وهي أن روسيا تتعثر، لقد أظهرت أوكرانيا، على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها، مرونة وعزيمة في مواجهة العدوان الروسي.

ومن خلال تأمين الدعم من الحلفاء والاستفادة من التضامن الدولي، تمكنت أوكرانيا من الصمود في مواقعها والرد على التوغلات الروسية.