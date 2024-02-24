السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

قمر صناعى
قمر صناعى

نجحت الصين فى إرسال قمر صناعى جديد لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان جنوبى البلاد أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعى أُطلق عند الساعة 7:30 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-5 واي7"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

ومن المقرر أن يستخدم القمر الصناعى بشكل أساسى فى تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وفائقة السرعة.

وتعد هذه المهمة رقم 509 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

ويعتبر صاروخ "لونج مارش-5" أكبر صاروخ حامل ذى وقود منخفض الحرارة يدخل الخدمة فى الصين، وقد طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق.

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