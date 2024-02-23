خبير يكشف عن طرق جديدة لإنتاج الأسمدة من المخلفات الحيوانية

قال الدكتور فوزي ابودنيا المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخبير الزراعي، إن العناصر الغذائية المعدنية حيوية لإنتاج غذاء الإنسان، وكذلك لمجموعة واسعة من المنتجات والمواد الأخرى التي نستخدمها كل يوم، وقد سمح التكثيف الزراعي باستخدام الأسمدة المعدنية للعالم بالحفاظ على النمو السكاني والرخاء، ومع ذلك فإن إنتاج هذا النوع من الأسمدة يتطلب الكثير من الطاقة، ويجب إعادة التفكير في الاعتماد على الموارد الأحفورية.

وأضاف أنه يجب إعطاء المزيد من الاهتمام لإغلاق حلقات المغذيات في جميع أنحاء السلسلة الغذائية الزراعية بأكملها، ويشارك العديد من الخبراء بمجال الأسمدة في إعادة تدوير المغذيات ويتم جمع المعرفة العملية والعلمية لمناقشة كيفية تحسين إعادة تدوير المغذيات في الزراعة ومناقشة كيفية تناول الأسمدة الحيوية بشكل أفضل في السوق، كما يناقش المختصين دوما فوائد ومعوقات بعض التقنيات الناشئة التي تسمح باستعادة العناصر الغذائية وإعادة استخدامها في المزرعة.

وتابع أنه تتوسع قائمة تقنيات العلاج الحالية باستمرار، إلا أن أحد العوامل المحددة لانتشار التقنيات الجديدة هو قبول المزارعين وتقديرهم كأحد القضايا الرئيسية لتعزيز الاستخدام الأوسع للمغذيات المعاد تدويرها في الممارسة العملية؛ لزيادة اعتماد تقنيات معالجة النفايات العضوية وإنتاج أنواع جديدة من الأسمدة الحيوية على نطاق واسع، وبالتالي فإنه من الضروري أن يكون هناك فهم الحقيقي لسوق الأسمدة ومتطلبات المستخدم النهائي مثل المزارعين الصالحين للزراعة ومنتجي الفاكهة أو الخضروات، وبالتالي فإنه من الضروري تحديد الاحتياجات، بالإضافة إلى نظرة عامة عن الأطر القانونية الأكثر صلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أبو دنيا أنه تم تدابير السياسة الممكنة لمزيد من المناقشة والمناقشة، مثل الحوافز المالية، وخطط الضرائب البيئية، والتزامات وضع العلامات والحوافز المحتملة بموجب السياسة الزراعية المشتركة، وأنه يجب أن تم تحديد الأدوات والممارسات على مستوى المزرعة بما في ذلك تقييم تركيبة الأسمدة مثل نسبة الفسفور النتروجين، ونمط إطلاق النيتروجين من الأسمدة الحيوية، وانبعاث الأمونيا، وما إلى ذلك وكذلك مساهمة الأسمدة الحيوية في التربة ولا ينبغي تجاهل المواد العضوية.

وأكد خبير الزراعة أن التحدي يكمن في أن العناصر الغذائية الموجودة في الأسمدة الحيوية لها ديناميكيات أكثر تعقيدًا، مما يجعل التنبؤ بإطلاقها والتخطيط له أكثر صعوبة من الأسمدة المعدنية. يقترح المختصين بمجال الأسمدة التمييز بين "محسنات التربة العضوية" و"الأسمدة الحيوية" استنادًا لنسب المادة العضوية الفعالة الى النتروجين المعدني وبين المادة العضوية الفعالة الى خامس أكسيد الفوسفور.

تحسين إعادة تدوير المغذيات في الزراعة

وأكد أنه من الأفكار التي أخذها في الاعتبار من جانب المجموعات التشغيلية في عمل الأسمدة يمكن الاهتمام بهذه النقاط: عرض تقنيات إعادة تدوير المغذيات مثل خفض انبعاث الأمونيا NH3 تقنيات انبعاث مع إشراك سلسلة القيمة بأكملها لتسليط الضوء على التحسينات من حيث الاستدامة.

عرض لكيفية مطابقة الأسمدة الحيوية المصممة خصيصًا لمتطلبات النبات، ودمج إدارة المغذيات في خطط التصديق (التشريعات) لخلق الشفافية والثقة عند المستخدم، وتطوير أو تكييف نماذج أعمال التعاون لتحسين إنتاج وتسويق الأسمدة المخصصة، وتبادل المعلومات والممارسات بين المزارع بشأن استخدام الأسمدة الحيوية، بما في ذلك سلوك المغذيات والكربون في التربة، ويمكن إنشاء بنك معلومات في هذا الشأن بالجهات المنوط بها ذلك الأمر بوزارة الزراعة.