صحة وثقافة وتمكين.. الإنسان محور تنمية الساحل الشمالي ورأس الحكمة

في ظل اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة في منطقة الساحل الشمالي بما فيها مدينة رأس الحكمة، لم تنس الاهتمام بتنمية الإنسان، وعملت على تنميته وتحسين جودة حياته ووضعت ذلك على رأس أولوياتها، بالتوازي مع التنمية العمرانية التي اتخذتها على عاتقها في تلك المنطقة.

في هذا التقرير نستعرض بعضًا من أوجه اهتمام الدولة بالانسان وتنميته في منطقة الساحل الشمالي:

الاهتمام ببناء وتطوير المستشفيات

بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية نحو 537 مليون جنيه، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من تطوير مستشفيي غرب مدينة مرسى مطروح وهما السلوم وسيدي براني المركزيين، وتجهيز مستشفى مدينة سيدي براني المركزي بالأجهزة والأثاث والمفروشات.

إضافة إلى ذلك، جرى تطوير مستشفى الحمام بتكلفة 21 مليون جنيه، وتطوير مستشفى العلمين بتكلفة 5 ملايين جنيه، مع استمرار الدفع بالقوافل الطبية المتحركة التي تضم جميع التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي التجمعات الصحراوية وتقديم الكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وكان إنشاء مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، بخلاف تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بإجمالي تكلفة مليوني جنيه، كما تم تطوير العديد من الوحدات الصحية أبرزها وحدة أطنوح بمدينة مرسى مطروح، ووحدة النجيلة البحرية، ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح.

كذلك إنشاء بعض الوحدات الجديدة ومنها: وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 في الحمام، وإنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.

وفي إطار خطة محاربة الإدمان، تم إنشاء مركز العزيمة" لعلاج الإدمان بمطروح، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتي مطروح والإسكندرية، ومقام على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع.

وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية (135) سريرًا، وعيادتين خارجيتين ويستهدف 12000 مريض سنويا، كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرأة على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.

الاهتمام بالتعليم

واتخذت الدولة العديد من الخطى لتطوير الخدمات التعليمية بمنطقة الساحل الشمالي، فتم تخصيص بعض الأراضي بمراكز ومدن مطروح لبناء 11 مدرسة.

كما تم تنفيذ مشروعات إنشاء لعدد 14 مدرسة، تمثل جميع المراحل التعليمية المختلفة، بتكلفة حوالي 195 مليون جنيه، كما تم إحلال كلي وجزئي لعدد 10 مدارس بتكلفة حوالي 45 مليون جنيه، وجرى توسيع 25 مدرسة بتكلفة نحو 122 مليون جنيه.

وعن التعليم الفني، تم إنشاء مدرسة سيوة الثانوية الزراعية في عام 2019 بتكلفة 36.1 مليون جنيه على مساحة 35 فدانا، بالإضافة إلى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة بتكلفة 42 مليون جنيه، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بتكلفة 8.2 ملايين جنيه، كما تم تطوير 7 مدارس مجتمعية وتحويلها إلى مدارس ذكية.

وتم إنشاء ما مجموعه 10 كليات في جامعة الإسكندرية فرع مطروح وهي كليات: التربية - الزراعة الصحراوية والبيئية - التمريض - الطب البيطري - السياحة والفنادق - رياض الأطفال - التربية الرياضية بنين - علوم البترول والمعادن - التربية النوعية - الآثار).

كما تم بدء أعمال إنشاءات جامعة لوزان بالعلمين الجديدة على مساحة 39.5 فدان، وجار الانتهاء من مرحلتين من جامعة العلمين الدولية، والجامعة بها 6 كليات، وقد بدأت الدراسة بها بالفعل في العام الدراسي 2020-2021، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية والتي تضم 5 كليات، ومستهدف يصل عدد كليات العلمين الدولية إلى 13 كلية.

الاهتمام بالثقافة

وعن الأنشطة الثقافية تم تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، وتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة في ديسمبر 2020، حيث تم التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة، ومنها متحف التراث البدوي وقاعة كبار الزوار، بتكلفة 14.3 مليون جنيه.

كذلك وقع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين محافظة مطروح وشركة المرابع العربية السعودية على مساحة 2000 متر وباستثمارات تبلغ نحو 120 مليون جنيه عام 2016، وجار تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدانًا.

الاهتمام بالمرأة

هذا بخلاف اهتمام الدولة بتمكين المرأة البدوية، حيث تمت إقامة عدة ندوات من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وإطلاق مبادرات كمبادرة أنت قدها، وعمل 250 بطاقة رقم قومي للسيدات، وكذلك استخراج 284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات، وعمل ساقط قيد لعدد 95 سيدة.

وإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، ونتيجة لتلك الجهود المبذولة بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي55% خلال عام 2019-2021، وبلغت نسبة الإناث لإجمالي المتدربين بمراكز التدريب المهني 82.1% عام 2020-2021، وبلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019.