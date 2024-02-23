الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشروعات زراعية ومركز سياحي متكامل.. جهود الدولة لتنمية "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي

مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة

استطاعت الحكومة وضع خطة استراتيجية لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لتصبح مركزًا عالميًا للسياحة في مصر، وذلك من خلال إقامة مركز سياحي متكامل بما يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت منطقة الساحل الشمالي طفرة تنموية في عدة مجالات زراعية وصناعية، بعد أن ظلت تلك المنطقة مهملة لسنواتٍ طويلة دون تطوير.

تطوير الساحل الشمالي الغربي

وكان الساحل الشمالي الغربي بعيدًا عن مجريات التطوير، إلى أن وصلنا لبدايات العقد الثاني من القرن الحالي، عندما تحوّل الجانب الغربي لمصر إلى بؤرة صراع ساخنة، وذلك بعد انهيار نظام الحكم في ليبيا.

وزادت حدة تلك الصراعات بعد ثورة 30 يونيو في مصر، وأصبح الساحل بوابة لتهديد الأمن القومي المصري، وذراعًا يستهدف منها إرباك الدولة وتوسيع جبهات الصراع من خلال هذه الجبهة. 

جاء ذلك تزامنًا مع اكتشافات نفطية عديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، مما عظَّم الثروة التي يحتكم عليها الإقليم، ووضع مزيد من الأهداف المحتملة للتكفيريين والقوى التي توفر لهم الدعم، الأمر الذي دفع الدولة إلى إلقاء مزيد من ثقلها المالي لدعم بنيتها الاقتصادية بأقصى قدر وذلك في الساحل الشمالي الغربي بما يخدم أهداف التنمية ويحميها في جميع القطاعات بداية من القطاع الزراعي.

مشروع المليون فدان 

وفي مجال الزراعة، استطاعت الدولة تدشين مشروعيِّ المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية، مرورًا بالقطاع الصناعي الذي شهد تشييد عدد كبير من المصانع بالإضافة إلى ترسانة الإسكندرية.

العلمين الجديدة

أما في قطاع التشييد والبناء، فقد شهد نهضة تاريخية في الإقليم وذلك مع الإعلان عن مشروع العلمين الجديدة، وعدد كبير من الطرق التي مدت في المحور.

رأس الحكمة الساحل الشمالى السياحة مشروعي المليون فدان مشروع العلمين القواعد العسكرية

مواد متعلقة

انعكاسات إيجابية غير مسبوقة.. العائد الاقتصادى لمشروع تنمية رأس الحكمة

"مسافرون للسياحة" تبرز شروط الاستفادة من تنمية مدينة رأس الحكمة

المرصد المصرى: الدولة وضعت مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالى الغربى

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة