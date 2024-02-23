الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن: لم نتأكد من إرسال إيران صواريخ باليستية لروسيا

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الخميس، إن واشنطن لم تتأكد بعد من نقل أي صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.

لكن كيربي أكد أن إيران تزود روسيا بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والقنابل الجوية الموجهة وذخيرة المدفعية.

جاء ذلك، بعدما نقلت "رويترز" عن ستة مصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، في تعزيز للتعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأمريكية.

وقالت المصادر إن طهران زودت روسيا بنحو 400 صاروخ، تشمل العديد من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى من طراز "فاتح 110"، مثل صاروخ "ذو الفقار" المتنقل، الذي يقول الخبراء إنه قادر على إصابة أهداف على مسافات تتراوح بين 300 و700 كيلومتر.

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