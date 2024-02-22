الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"سموتريتش" يهاجم مجلس الحرب الإسرائيلى اعتراضًا على المشاركة بمفاوضات باريس

وزير المالية الاسرائيلي
وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش

هاجم وزير المالية الإسرائيلي مجلس الحرب بعد موافقته على ذهاب وفد لمفاوضات باريس، حسبما افادت وسائل اعلام محلية. 

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بالموافقة على خطة لبناء آلاف المستوطنات الإسرائيلية الجديدة غير القانونية في معاليه أدوميم والمناطق المجاورة ردا على إطلاق النار.

 

وفي سياق متصل، أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين عندما أطلق ثلاثة مسلحين النار على سائقي سيارات بالقرب من حاجز إسرائيلي بالقرب من القدس الشرقية المحتلة.

وقال رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إيلي بين، لهيئة البث العامة “كان” إن امرأتين أصيبتا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع يوم الخميس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين استغلوا حركة المرور البطيئة في الصباح على الطريق السريع المركزي شرق القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة وفتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت تنتظر بالقرب من نقطة تفتيش.

هاجم وزير المالية الإسرائيلي الحرب مفاوضات باريس

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