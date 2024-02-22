الخميس 22 فبراير 2024
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محمد شادي: الاستثمار لا يأتي بالقفازات بل بالتراكم والمتابعة

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي

قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز حبتور للأبحاث، إن الاستثمار لا يأتي بالقفازات بل بالتراكم والمتابعة.

الصفقات الاستثمارية المصرية 

وأكد الدكتور محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحديث عن توقف المشروعات القومية خاطئ وغير مفيد على الإطلاق.

وأضاف في حديثه، أن الصفقات الاستثمارية هي شراكة مع جهات استثمارية وليس بيع لأرض رأس الحكمة كما تم تداوله، وصفقة الكيانات الكبرى الاستثمارية التي تم الإعلان عنها أكثر من 20 مليار دولار.

الشراكة الاستثمارية 

وأشار إلى أن الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل مجلس الوزراء هي أكبر صفقة استثمارية عقارية في تاريخ مصر.

محمد شادي الحياة اليوم الحياة الصفقة الكبرى

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