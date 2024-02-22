الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء: ما سيتم التوافق عليه داخل جلسات الحوار الوطنى سيُنفذ

مدبولي
مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية استكمال جلسات الحوار الوطني، والدولة المصرية سوف تسعى إلى المشاركة الجادة في الجولة الثانية من الحوار الوطني على ضوء التركيز على البعد الاقتصادي في ظل الأزمات الراهنة.

استكمال جلسات الحوار الوطني 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزراء يعملون على قدم وساق من أجل متابعة كافة مراحل الحوار الوطني والسعي في تنفيذ مخرجاته.

وأضاف في حديثه، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه أيضًا بضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وسيتم متابعة تنفيذ تلك المخرجات من قبل مجلس الوزراء.

صياغة مخرجات الحوار الوطني 

وتابع: "الحكومة تشارك في كافة مراحل الحوار الوطني، وما سيتم التوافق عليه داخل جلسات الحوار الوطني سيتم تنفيذه على الفور".

واستطرد: "الحكومة ستشارك في صياغة التوصيات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني والمعنية بالجانب الاقتصادي".

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