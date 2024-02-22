مسلسلات رمضان 2024| تعرف على قصة مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

يستعد الكثير من جماهير الفنان أكرم حسني لمتابعة مسلسله الكوميدي الجديد المتوقع عرضه في رمضان القادم 2024، "بابا جه"، إذ تم طرح كلا من البوستر والبرومو التشويقين له.

قصة مسلسل بابا جه

في السطور التالية نكشف بعضًا عن قصة المسلسل إذ أنه يدور حول رجل في الأربعينيات من عمره "هشام"، يعمل مدير فندق متزوج ولديه أولاد، يمر هو وزوجته وأطفاله بالعديد من الأزمات، والتي يحاولوا الخروج منها وحاها ولكن بطريقة كوميدية.

يظهر المسلسل كيفية التربية السوية للنشئ، وكذلك كيفية حل المشكلات الأسرية والتغلب عليها، ولكن يتم ذلك في إطار من الكوميديا والمتعة والتشويق.

وتشارك بطولة مسلسل بابا جه المقرر عرضه في رمضان القادم الفنانة نسرين أمين التي تلعب دور زوجة البطل هشام والتي تحاول معه حل المشكلات الأسرية رغم كثرتها.

ويتميز مسلسل أكرم حسني الجديد هذا العام هو ضمه لعدد من الوجوه الجديدة من الأطفال من بينهم الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد.

وقد شاركت الفنان أكرم حسني البوستر الدعائي للمسلسل واحدة من هؤلاء الأطفال وهي الطفلة لافينا نادر وهو البوستر الذي لاقى اعجاب الكثير من المتابعين لما تميز به من روح الكوميديا والتشويق في الوقت نفسه.

ويعتبر مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ذات ال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

وإلى الأن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.