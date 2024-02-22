الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

وصف النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالخطوة المهمة التى تأتى تكليلا لنجاح الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد النائب عمرو هندى، أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وتابع النائب عمرو هندى: "مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل".

وأكد هندى أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، وذلك من خلال توفير موارد نقد أجنبي من مستثمري القطاع الخاص دون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل، بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عددا ضخما من المشروعات في دول المنطقة؛ بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.

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