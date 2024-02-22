الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

على هامش مشاركتها بندوة علمية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:

وزيرة البيئة تلتقي نائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية

جريدة الدستور

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأميرة الأردنية دانا فراس، المهتمة بمجال التراث، نائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية ورئيس المجموعة العربية  “أيكوموس-ICOMOS” الأردنية، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، على هامش حفل استقبال أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة.

وخلال لقاءها، أبدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ترحيبها بالأميرة دانا فراس في مصر، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وإدارة المحميات.

وأكدت فؤاد أن مصر أولت اهتماما كبيرا خلال العامين الماضيين بدمج المجتمعات المحلية والقبائل المحلية داخل المحميات الطبيعية في إدارتها ليكونوا شريك أساسي في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، والعمل على إتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، وهو ما ساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم والتراث الخاص بهم، مشيرة إلى العمل على دعم السياحة البيئية والتى كان من أهمها إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كأول حملة من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية بتلك المحميات.

 التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية

أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، خاصة مع التقارب فى طبيعة المحميات بالبلدين، مشيرة إلى عقد توأمة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية، إضافة إلى التنسيق والعمل على إنشاء توأمة بين محمية سانت كاترين والمعلنة من قبل اليونسكو كتراث ثقافي ومحمية وادى رام بالأردن. 

أشارت إلى دور القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة والعمل على إدخاله كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، مشيرة إلى منح القطاع الخاص تصاريح لتقديم الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المحميات.

كما لفتت فؤاد إلى التعاون وإعلان تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان من خلال التعاون مع مؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التى أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية، ويكون المشروع مقصدًا سياحيًا في مجال السياحة البيئية بمصر.

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من جهتها، أبدت الأميرة دانا فراس، سعادتها بالتواجد فى مصر، مشيدة بمعالم مصر وتنوعها الحيوي، والتي هي الشاهد على مكانتها التاريخية بمورثوها الثقافي والبيئي المتميز، مؤكدة على أهمية المحافظة على التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، والتطلع للمعرفة والثقافات الموجودة عند هذه المجتمعات، كجزء من إيجاد الحلول عند التعامل مع البيئة.

السياحة البيئية وإدارة المحميات السياحة البيئية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار المجموعة العربية الايكوموس الأردنية ICOMOS

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