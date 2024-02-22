ارتفعت حصيلة حادث انقلاب سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكى وأخرى كارو، إلى 6 حالات وفاة، وإصابة 18 آخرين، وذلك إثر سقوط جميع السيارات فى مياه ترعة الرياح التوفيقى بطريق "ميت غمر - أجا" أمام قرية كفر النعيم وعزبة شاهين بنطاق مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف لمكان الحادث لانتشال ضحايا الحادث.

ارتفاع ضحايا سقوط سيارتين وعربة كارو فى الرياح التوفيقى بالدقهلية لـ6 وفيات

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارتين ميكروباص وسيارتين ملاكى وكارو، بمياه ترعة أمام عزبة شاهين ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط جميع السيارات فى المياه، وتم انتشال جثامين 6 متوفين و18 مصابًا.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الدقهلية، بـ12 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وما زالت قوات الإنقاذ النهرى تمشط المنطقة للبحث عن ضحايا، وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى ميت غمر العام والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.