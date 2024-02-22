غدا الجمعة.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا فى عدد من المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى ( 32 ) مسجدًا غدا الجمعة 23 فبراير 2024، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه إلى (615) مسجدًا، منها (479) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 136) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحتِ الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد (11637) مسجدًا، بتكلفة تقدَّر بنحو (16) مليارًا و(140) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد محمود تركيا - ديرب نجم

مديرية أوقاف جنوب سيناء

2. مسجد السيدة ذكية حسن - نبق - شرم الشيخ

3. مسجد سعود الجابر - الطور

مديرية أوقاف مطروح

4. مسجد الشيخ كندي بو ملحا - منطقة آبار نوح - أولاد نوح

مديرية أوقاف الدقهلية

5. المسجد القديم - البقلية- مركز المنصورة

مديرية أوقاف الأقصر

6. مسجد العمري البحري- الأقالتة - القرنة

مديرية أوقاف أسيوط

7. مسجد الرحمن - أبو الهدر - ديروط

8. مسجد سيدي عبد الرحيم - بندر ديروط

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد زينب هانم - قرية كوم الفرج - مركز أبو المطامير

10. مسجد الدوار - قرية الثلاثين - مركز كفر الدوار

11. مسجد عبد السلام الحلوجي- زاوية صقر - مركز أبو المطامير

12. مسجد النور - قرية الإنتاج الأول - النوبارية - مركز أبو المطامير

13. مسجد زرف زكي - قرية التمامة - مركز كفر الدوار

14. مسجد المنجد - قرية الهلباوي- سيدي غازي - مركز كفر الدوار

15. مسجد عبد الله ناصر - النمرية- مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف الفيوم

16. مسجد الشيخ علي الديب - مركز الفيوم

17. مسجد عمر بن الخطاب - إطسا

18. مسجد الرضوان - أبو كساه - أبشواي

19. مسجد الرحمة - سنورس

20. المسجد البحري الكبير - إطسا

مديرية أوقاف الجيزة

21. مسجد اليسر - ابني بيتك - المنطقة السادسة - ق

22. مسجد الرحمن - عزبة البحاروة - العياط

23. مسجد التوحيد - طهما - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

24. مسجد الخضر - أبو خليفة - القنطرة غرب

مديرية أوقاف المنوفية

25. مسجد أحمد عيسى - شبشير- طملاي- منوف

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. المسجد الكبير - مركز المنزلة

2. مسجد الجبارنة - مركز دكرنس

مديرية أوقاف الغربية

3. مسجد الرحمة - ميت حبيش البحرية - طنطا

مديرية أوقاف سوهاج

4. مسجد الأنصار - نجع مازن - سوهاج

مديرية أوقاف كفر الشيخ

5. مسجد الرحمة - هندسة الري - سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف قنا

6. مسجد خالد بن الوليد - حاجر الجبل - هِو - نجع حمادي

7. مسجد التوحيد - نجع غانم - العركي - فرشوط