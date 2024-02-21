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أحمد موسى: مصر تفتخر بـ ياسمين موسى التى فضحت جرائم الاحتلال (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أثنى الإعلامي "أحمد موسى" على د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية التي ألقت مرافعة مذهلة أمام محكمة العدل الدولية، حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وقال إنها أبهرت العالم بحججها القوية وشجاعتها في مواجهة أمريكا وإسرائيل.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يبث على قناة صدى البلد إن ياسمين موسى هى واحدة من رائدات مصر، وإنها تعكس صورة مشرقة للدبلوماسية المصرية، التي تدافع عن حقوق الشعوب المظلومة.

وأكدت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية أن مرافعة مصر كانت من أبرز المرافعات التي سمعتها محكمة العدل الدولية وأنها أرسلت رسالة واضحة للعالم بأن مصر تقف إلى جانب القضية الفلسطينية وترفض السياسات الإسرائيلية العدوانية في غزة.

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