الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. تعيين محمد يوسف مساعدًا للمدير الفنى لاتحاد الكرة

محمد يوسف
محمد يوسف

قرر اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف مساعدًا للمدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ومشرًفا على منتخبات الناشئين والشباب خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل أسابيع، تعيين علاء نبيل في منصب المدير الفني للاتحاد، مع تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر عقب رحيل روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وبعدها تم إعلان تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ومعه باقي الجهاز المعاون وعلى رأسه إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام.

وأكد اتحاد الكرة أن محمد يوسف لن يرحل عن الاتحاد ولكن سيتم تعيينه في منصب آخر.

على صعيد آخر، شهد الاجتماع تقديم مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد التهنئة لجمال علام رئيس مجلس الإدارة، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي:

• اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن

• الموافقة على راتب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم

• مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" وخوض مواجهتين وديتين في مصر

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اتحاد الكرة محمد يوسف تعيين محمد يوسف مساعد ا للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرف ا على المنتخبات اجتماع اتحاد الكرة

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