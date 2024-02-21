واشنطن: لا يحق لمحكمة العدل إصدار فتوى بانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إنه لا ينبغي للمحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أن تصدر فتوى تنص على انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، زعم القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك، بأن اللجنة المكونة من 15 قاضيًا في محكمة العدل الدولية، يجب ألا تسعى إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط.

جلسات الاستماع في المحكمة العليا حول الأراضي المحتلة

وتحدث "فيسيك" في اليوم الثالث من جلسات الاستماع في المحكمة بشأن طلب الجمعية العامة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقال إن المحكمة يمكنها معالجة المسائل المعروضة عليها ضمن الإطار المحدد على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وضمن معايير المبادئ الثابتة في قانون الاحتلال.

وأضاف لقد كانت فكرة الأرض مقابل السلام حجر الزاوية في الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لعقود من الزمن، وكانت الأساس لاتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، والتي انسحبت بموجبها إسرائيل من شبه جزيرة سيناء مقابل السلام والاعتراف.