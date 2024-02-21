الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدا.. قطع المياه عن بعض قرى سمسطا في بني سويف لأعمال التطهير

مياة الشرب
مياة الشرب

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قرى" دشطوط، كوم الرمل، كوم النور، عزبة خليل"، غدًا الخميس، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك نظراُ لتطهير محطة مياه دشطوط مركز سمسطا .

 


وتتقدم الشركة -في بيان اليوم الأربعاء- باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير لضمان انتظام تقديم الخدمة مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.
وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه دشطوط مركز سمسطا دشطوط كوم الرمل كوم النور زبة خليل قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة

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