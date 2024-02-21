الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر وجه الاعتدال فى المنطقة بالكامل

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جلسات محكمة العدل الدولية التي بدأت، أول أمس، غير مرتبطة بالمذكرة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا.

 

المرافعة المصرية 

أضاف الرقب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت تاريخية بما تضمنته من تفاصيل كثيرة عن الاحتلال الصهيوني وجرائمه.

وتابع أن هناك الكثير من القرارات الدولية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية منذ البداية، لكن لم يتم تفعيل وتطبيق تلك القرارات على الإطلاق.

 

القضية الفلسطينية 

وواصل "تحدثت المذكرة عن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق الأماكن المقدسة الفلسطينية، وهذه المذكرة المصرية مهمة للغاية، لأن مصر وجه الاعتدال في المنطقة بالكامل".

أيمن الرقب استاذ علوم سياسية اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز مرافعة مصر أمام محكمة العدل

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