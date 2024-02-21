“كهرباء جنوب الدلتا” تحتفل بانتهاء دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية لمديرى العموم

احتفلت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تحت رعاية المهندس حسن البيلى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، باجتياز 21 من مديري العموم، دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، فإن الدورة تأتي للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة.

وانتهى قطاع التدريب بالشركة من تنفيذ دورة ( تنمية المهارات القيادية والإدارية ) لمديرى العموم بالشركة، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء ‏وهم على النحو التالى:‏ ‏

1- المهندس القطب السيد سعد الدين - مدير عام الادارة العامة للجودة

2- المحاسب ياسر عبد المقصود منصور محمد - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية هندسات اشمون

3- محمد حلمى عبد الحميد أبو طالب - مدير عام الادارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات

4- المحاسب طارق السيد محمد الكاشورى - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات طنطا

5- المحاسب شريف صبحي محمد زيدان- مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات المحلة

6- المهندس مؤمن احمد سلامة احمد- مدير عام الادارة العامة لهندسات شبين القناطر

7- المحاسب حسام الدين محمدعبد العزيز- مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات شبين القناطر

8- المهندس احمد مصطفى احمد الفوال- مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير

9- المهندس سامح محمد السيد احمد سند - مدير عام الادارة العامة للتفتيش الفنى

10- احمد عبد المنعم علي موسى-مدير عام الادارة العامة لمكتب رئيس مجلس الادارة

11- المهندس محمد فتح الله السجيني- مدير عام الادارة العامة للاتصالات

12- المهندس عبير الشحات عباس طاحون- مدير عام الادارة العامة لهندسات زفتى

13- المهندسة هبة احمد عاصم عابد الطنطاوي مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

14- المهندس محمد عبد الخالق حسن ابراهيم مدير عام الادارة العامة لهندسات طنطا

15- المهندس احمد عبد الغنى ابراهيم ابو زيدة مدير عام الادارة العامة لانظمة العدادات الحديثة

16- محمد بيومى الكافورى مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة

17- المهندس محمد حمدي رزق العدولى- مدير عام الادارة العامة للمشتريات

18- المحاسب مصطفى عبد الوهاب شعيره - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات زفتى

19- المهندس رضا سعيد محمود نصر- مدير عام الادارة العامة لتخطيط الشبكات

20- المحاسب مصطفى محمد عز العرب - مدير عام الادارة العامة التكاليف

21- المحاسب فرج عبد الخالق حسنى - مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات قليوب.