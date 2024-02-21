وزير الكهرباء يستقبل الوزير المفوض للطاقة بتنزانيا لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Judith Kapinga الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا والوفد المرافق لها، لعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين.

وأشاد "شاكر" بالعلاقات المتميزة بين البلدين على كل المحاور، مؤكدًا استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بزيادة حجم التعاون المشترك وتقديم كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الأشقاء بتنزانيا.

وأكد "شاكر" أن مصر تعتز بجذورها الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية، خاصة تنزانيا الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأكد الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

كما أشار إلى الإنجاز الذي تم في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، والذي اعتبرته كبري المؤسسات الدولية قصة نجاح مصرية عالمية ليس في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة فحسب، بل فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكنموذج يحتذى به عالميًا في خفض مخاطر الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.

كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال التى بلغ عددها 23 مذكرة.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأعرب شاكر عن الاستعداد التام والترحيب بزيادة حجم التعاون مع تنزانيا لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والإفريقية.

وأشادت السيدة Judith Kapinga الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

كما أشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معربةً عن رغبتها فى الاستفادة منها، مؤكدًا اهتمامها باستمرار وزيادة حجم التعاون فى كل مجالات الكهرباء، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب للاستفادة من الخبرات المصرية.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول وخاصة الإفريقية، وكذلك سعي قطاع الكهرباء المصري لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.