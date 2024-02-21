الأربعاء 21 فبراير 2024
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اقتصاد

السنيورة يؤكد عمق العلاقات المصرية اللبنانية ويشيد بجهود رجال الأعمال

رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان يتلقي بوفد رجال الاعمال المصرية اللبنائية

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لقاء مع فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي يزور القاهرة حاليا.

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وأكد السنيورة أهمية وعمق العلاقات المصرية اللبنانية مشيدا بجهود الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 

ونوه رئيس وزراء لبنان، على ضرورة التنسيق العربي وتطويراليات السوق العربية المشتركة لتصبح واقعا عمليا وهو ما تحتمه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.


وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال انه تم استعراض فكر ورؤية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة مؤكدا علي ان الجمعية تضع كافة امكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان ومع كافة الدول العربية والافريقية.

وقال المهندس فتح الله فوزي، إن العلاقات بين مصر ولبنان تاريخية ويشترك البلدان في العديد من الجوانب الثقافية والتاريخية، مثل اللغة العربية والتراث العربي المشترك.

وأشار إلي أن تمتلك مصر ولبنان علاقات تجارية نشطة، ويتم تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بين البلدين، بما في ذلك السلع الزراعية والصناعية والسياحة والخدمات المالية.

وفيما يخص العلاقات السياسية

وأضاف أن العلاقات السياسية بين مصر ولبنان ذات أهمية كبيرة وتشترك البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ويمكنهما تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية المشتركة والقضايا الاقتصادية والسياسية، فضلا عن اهمية  تتبادل مصر ولبنان العديد من البرامج والمبادرات الثقافية والعلمية. يتم تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مثل التعليم والثقافة والفنون والعلوم، مما يساهم في تطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية بين البلدين.

شارك في اللقاء السفيرعلي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمستشار رحاب أبو زين، والقنصل داني بربارى والقنصل فرح سبليني أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة وعلاء ثابت، ووائل شكري، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية احمد طيبة، وعمر بلبع، وعلاء سبع، ومروان زنتوت، ومحمد حدرج، وعلي الزين، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الاطروش. 

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