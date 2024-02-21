الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس بائع ضبط بمليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، حبس بائع أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية، بقصد الاتجار، ومصادرة المضبوطات.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زاول نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية واتخذ من مخزن "ملكه" فى دائرة القسم مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 110 كراتين ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام" بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

مصادرة المضبوطات بائع ألعارب نارية

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