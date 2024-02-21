الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مسنان بالإكراه بطوخ

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت  جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من منزل في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمون تمكنوا من خلال عملية سطو على المنزل وتقييد مالكه وزوجته بالحبال والتعدى عليهما بالضرب، من الاستيلاء على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وفروا هاربين.

وألقى القبض على المتهمين، حيث تبين أنهم عاملين اثنين وطالب واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة عملية سطو على المنزل سرقة مصوغات ذهبية

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