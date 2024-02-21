المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

اعترفت المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بارتكاب عناصر انتهاكات خطيرة في قطاع غزة، محذرة القادة العسكريين من الأعمال غير القانونية التي تقوم بها قواتهم في غزة وتعرضهم للمساءلة الدولية.

وجود حالات سلوك غير مقبولة واستخدام غير مبرر للقوة

وأكدت يفعات تومر يروشالمي وجود حالات سلوك غير مقبولة وتتضمن تصريحات غير لائقة تشجع على ظواهر غير مقبولة، والاستخدام غير المبرر للقوة، بما في ذلك ضد المحتجزين؛ والنهب، الذي يشمل استخدام أو إزالة الممتلكات الخاصة لأغراض غير تشغيلية؛ وتدمير الممتلكات المدنية بما يخالف البروتوكولات العسكرية.

وحذرت المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أن بعض الحوادث تتجاوز المجال التأديبي، وتتجاوز العتبة الجنائية.

وقالت تومر يروشالمي وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز او إسرائيل” إن الأعمال أيضًا “تسبب ضررًا استراتيجيًا لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي على الساحة الدولية، ومن الصعب المبالغة في خطورته.

وأكدت "يروشالمي" إنه يتم التحقيق في هذه القضايا، وبعد ذلك سيقرر مكتب المدعي العام العسكري، ما إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية.

وتأتي تعليقات المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم التالي، بعد أن أرسل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، رسالة إلى القوات يخبرهم فيها أن الجيش “ليس في حالة فورة قتل”، ولا يتصرف بدافع الانتقام ولا ينفذ إبادة جماعية في غزة، مع استمرار الحرب ضد القطاع في شهرها الخامس.