الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: الجماعة الإرهابية تستغل الأزمة الفلسطينية فى التشكيك بالشعب المصرى (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن قرار الفيتو الأمريكي بشأن مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن حول غزة كاشف لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقي تجاه العدوان الإسرائيلي.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع القصواء"، عبر شاشة سي بي سي، أن هناك إصرارا أمريكيا صهيونيا على استمرار العدوان الإسرائيلي وبقاء الوضع في غزة كما هو حتى التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الجماعة الإرهابية لديها عداء واضح مع الشعب المصري، وتستغل الأوضاع الراهنة في محاولة استهداف ممنهجة ضد الدولة والنظام والشعب، قائلة: من الغريب أن نجد في الداخل المصري صدى لصوت الإخوان يطعن في دور الدولة المصرية من القضية الفلسطينية.

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