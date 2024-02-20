فريدة الشوباشي: ما يحدث الآن بالعالم ينبأ باحتمالية ظهور نظام متعدد الأقطاب

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الموقف المصري صامد تجاه الحرب بغزة منذ البداية، رغم الضغوطات التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الدولة المصرية ليجعلها تتراجع عن موقفها.

الحرب بغزة

وأكدت الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج “المواجهة” مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك نظام عالمي الآن يتم تكوينة، هذا النظام متعدد الأقطاب، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير قادرة على إدارة العالم مثلما كانت تفعل من قبل.

وأضافت في حديثها، أن تصويت الولايات المتحدة الأمريكية بالنفي لفكرة وقف إطلاق النار بفلسطين أمر لا يتماشى مع شعاراتها الإنسانية التي ترفعها في المحافل الدولية.

تأييد قضية فلسطين

وتابعت: "التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية في قائمة الشرف، مؤكدة أن مصر تتحدث عن مواقف شديدة الرصانة والعقلانية، لأن المذابح الموجودة في قطاع غزة سببها عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية".