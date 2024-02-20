الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد موسى: مصر تفتح معبر رفح على مدار الساعة لدعم أهالى غزة

أحمد موسى
أحمد موسى

هاجم الإعلامي أحمد موسى، الإدارة الأمريكية، واتهمها بدعم الإرهاب الصهيوني، والنازية، والاحتلال الإسرائيلي، وإعطاء الحق لنتنياهو للقضاء على الشعب الفلسطيني.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن العالم كله غاضب من أمريكا، وأنها تتحمل مسئولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، وطالب بتفكيك مجلس الأمن، وتغيير المنظومة الدولية، وقال إن إسرائيل دولة منبوذة، ولا أحد يريد تطبيع معها أو علاقة بها.

‎وأشاد، بدور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قطاع غزة، وقال إن مصر فعلت ما لم تفعله دول، وأنها دخلت 102 ألف طن من المساعدات الإغاثية للقطاع، وأنها فتحت معبر رفح على مدار الساعة.

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