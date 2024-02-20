استضاف منتدى مدينتي الثقافي، أمس الأول الأحد 18 فبراير، حفل التوقيع الأول لرواية "أبوالهول" للكاتب والسيناريست الكبير أحمد مراد.

شهد حفل التوقيع حضور نخبة من الأدباء والصحفيين وعدد كبير من سكان مدينتي والرحاب الذين شاركوا بفاعلية في المناقشات التي دارت مع الكاتب أحمد مراد خلال حفل التوقيع.

أحمد مراد يوقع رواية أبوالهول فى مدينتى

أحمد مراد

رواية "أبوالهول" تدور أحداثها خلال فترة تَفشِّى وباء الطاعون فى القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة فى مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.

جدير بالذكر أن الكاتب أحمد مراد اسم بارز في الحركة الأدبية والسينمائية في مصر، وتتصدر كتبه قوائم الأكثر مبيعا، وكذلك تعد أفلامه التي يقدمها للسينما من أكثر الأفلام جماهيرية.

أحمد مراد يوقع رواية أبوالهول فى مدينتى

أحمد مراد

يشار الى أن مدينتي تشهد استضافة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بشكل دوري تسهم في نشر الفن والإبداع والثقافة بين قاطني المدينة، كما استضافت مدينتي خلال الأعوام الماضية 5 نسخ لسمبوزيوم دولي للنحت؛ بمشاركة أشهر فناني النحت في العالم، وكانت من أهم الملتقيات الإبداعية في مصر، فضلا عن تنظيم معرض للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب لتشجيع السكان على القراءة، لتصبح مدينتي منارة للثقافة والفنون في شرق القاهرة.

اقيم حفل التوقيع بمدينتي، بالتعاون مع مكتبة كليب- الرحاب، وبرعاية Printshop Express وBling