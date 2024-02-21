بمليون جنيه.. هل يُحرم الحجاج من زيارة بيت الله هذا العام؟

يواجه الحج السياحي هذا العام أزمة كبيرة بسبب الصعوبات التي تعترض تدبير العملة الصعبة ودفع قيمة برامج الحج للجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تجد الآلاف من الشركات السياحية صعوبة في تدبير مبالغ الحج بالدولار، ما يهدد بتعطيل موسم الحج السياحي هذا العام.

ووسط هذه الأزمة، تسعى الجهات المعنية في مصر لإيجاد حلول عاجلة، سواء من خلال التنسيق مع السلطات السعودية لتأجيل بعض المدفوعات أو إيجاد بدائل للدفع بالعملات الأخرى.

بحسب المادة الأولى من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج؛ حج السياحة تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية.

البوابة المصرية الموحدة للحج

وفي السطور التالية، نوضح سبب تلك الأزمة ونضع روشتة حلول لها، من خلال عدد من الخبراء السياحيين.

خبير سياحي: الشركات تفتعل الأزمة لزيادة أسعار رحلاتها

قال عصام علي، خبير سياحي، إن أزمة الدولار لها تأثير على الحج السياحي، لكنها منحصرة في الفترة التالية لعيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ فعليًا موسم الحج، لكن يمكن اعتبارها أزمة من المبكر جدًا التطرق إليها، لأن الدولة وعدت بحلها خلال الأيام القادمة.

وأوضح "علي"، في حديثه مع "الدستور"، أن 70% تقريبًا من شركات السياحة لم تعلن حتى الآن عن أسعار الحج، لأن هناك تذبذب في سعر الدولار، والذي يحدد التعاقدات بين مصر والسعودية، وأيضًا أسعار الفنادق التي تتعامل معها تلك الشركات.

ويرى الخبير السياحي، أن تلك الأزمة مفتعلة من قبل عدد من الشركات السياحية التي ستقوم باستغلالها لزيادة الأسعار بشكل كبير، مطالبًا بزيادة الرقابة من قبل وزارة السياحة على تلك الشركات التي تنفذ رحلات الحج والعمرة، من خلال تحديد أسعار لهم وزيادة القنوات الرقابية على أسباب وضعهم لتلك الأسعار، وذلك يصب في مصلحة المواطن.

الخبير السياحي عصام علي

عضو غرفة شركات السياحة: على البنوك تقديم الريال بسعر مناسب

أما أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، قال إن التعامل مع الحجاج يختلف عن العمرة نظرًا لوجود مواعيد وجداول زمنية محددة لموسم الح.

ونبّه "وحيد" إلى عدم وجود وقت كافٍ أمام الشركات للانتظار، داعيًا البنوك إلى تقديم الريال بسعر مناسب يراعي الحجاج والشركات على حدٍ سواء.

أحمد وحيد

عضو غرفة شركات السياحة: السوق السوداء تعرّض الشركات لمخاطر قانونية

بينما أشار عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن اللجوء للسوق السوداء قد يعرّض الشركات لمخاطر قانونية، مطالبًا بالمساواة مع الجهات الأخرى التي حصلت على العملة.

وحذر "عجلان" من تعرّض الشركات لخسائر فادحة في حال عدم توفير الريال، مما قد يؤدي لتعطيل موسم الحج، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير العملة الصعبة بسعر مناسب.

عاطف عجلان

اتحاد الغرف السياحية: برامج السياحة وصلت لمليون جنيه

واتفق معهم أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تواجه برامج الحج السياحي هذا العام أزمة حادة بسبب نقص العملة الأجنبية في مصر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البرامج بشكل قياسي لتصل إلى مليون جنيه للفرد.

وأوضح "عبداللطيف"، أن الشركات السياحية اضطرت للجوء للسوق الموازية لتغطية 60% من تكاليف البرامج من عملات أجنبية، ما يعرّضها لخسائر بسبب ارتفاع سعر الصرف.

ويرى أن تراجع قيمة الجنيه أدت إلى زيادة أسعار البرامج بنسبة 40% على الأقل، فيما تضاعفت لدى شركات أخرى، الأمر الذي يهدد بتعطيل حلم الكثيرين في أداء فريضة الحج.

أيمن عبداللطيف

انفوجراف: 2024م الأعلى سعرًا في الحج السياحي

وبالحديث عن أسعار رحلات الحج، يوضح الانفوجراف التالي تزايد أسعار رحلات الحج السياحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ليسجل عام 2024 الأعلى سعرًا، والمقارنة التالية هي متوسط أسعار الشركات التي أعلنت عنها بالنسبة للحج السياحي مستوى 5 نجوم صف أول مباشرة أمام الحرم: