الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: توطين صناعة الطلمبات خطوة مهمة لدعم المشروعات

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتوطين صناعة الطلمبات، خطوة هامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية في البلاد.

وأشاد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوطين صناعة الطلمبات، وحرصه على متابعة جهود توطين هذه الصناعة لتلبية احتياجات مصر من الطلمبات.

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"النقل الدولي واللوجستيات": مصر تعمل على توطين صناعة السفن والصناعات المرتبطة بها

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم الحكومة لتوطين صناعة الطلمبات، سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعة الهامة، علاوة على توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي 

وتابع أن توطين صناعة الطلمبات سيساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي في مصر، وتوفير صناعة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توطين العديد من الصناعات الثقيلة والهامة، ما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الطلمبات.

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الوزراء: الحكومة تدعم صناعة الطلمبات فى مصر لسد الفجوة الاستيرادية

وأشار إلى أن تصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي سيسهم في إنجاز العديد من المشروعات الخدمية في كافة أنحاء الجمهورية بتكلفة أقل.

يشار إلى أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة

احتياج حقيقي مستمر لصناعة الطلمبات

وأكد أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجًا فعليًا مُستمرًا لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي

توطين صناعة الطلمبات النائب نادر الخبيري مشروعات تنموية رئيس الوزراء صناعات خدمية

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