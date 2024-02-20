الرئة الفشار.. علامات وأعراض عليك معرفتها

أثار ارتفاع شعبية السجائر الإلكترونية والسجائر الإلكترونية في السنوات الأخيرة مخاوف بشأن آثارها الصحية المحتملة، من بين المخاطر الصحية المختلفة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني، هناك حالة تعرف باسم رئة الفشار، والتي يطلق عليها علميًا اسم التهاب القصيبات المسدودة هذه الحالة، على الرغم من ندرتها، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على صحة الرئة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول رئة الفشار، وعلاماتها وأعراضها، وارتباطها المحتمل بالتدخين الإلكتروني، وأهمية الكشف المبكر والعلاج.

رئة الفشار، أو التهاب القصيبات المسدودة، هو مرض رئوي نادر يتميز بتلف الأكياس الهوائية الصغيرة والممرات في الرئتين، المعروفة باسم القصيبات، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى تكوين أنسجة ندبية، والتي يمكن أن تعيق المسالك الهوائية، مما يجعل من الصعب التنفس بشكل صحيح. تم اكتشافه في البداية بين العمال في مصنع للفشار بالموجات الدقيقة، وكان مرتبطًا باستنشاق مادة كيميائية بنكهة الزبدة تسمى ثنائي الأسيتيل، من بين مواد أخرى مثل الكلور والفورمالدهيد.

أعراض رئة الفشار

تشمل أعراض رئة الفشار عادةً ضيق التنفس والصفير والسعال الذي لا يعزى إلى نزلات البرد أو الربو، وفقًا لما ذكرته جامعة هارفارد هيلث، تميل هذه الأعراض إلى التفاقم بمرور الوقت وقد تتفاقم أثناء المجهود البدني.

في حين أن رئة الفشار كانت مرتبطة في البداية بالتعرض المهني لبعض المواد الكيميائية، مثل ثنائي الأسيتيل، فمن المقترح وجود صلة محتملة بين vaping وهذه الحالة الرئوية النادرة.

وفقًا لجون هوبكنز ميديسن، غالبًا ما تحتوي السجائر الإلكترونية على عوامل منكهة مثل ثنائي الأسيتيل، بالإضافة إلى مواد كيميائية ضارة أخرى مثل الفورمالديهايد والأكرولين، والتي يمكن أن تساهم في تلف الرئة، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حالات إصابات الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني، مثل التهاب القصيبات، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة التدخين الإلكتروني.

الأفراد المعرضون لخطر الإصابة برئة الفشار

الأفراد المعرضون لخطر الإصابة برئة الفشار هم أولئك الذين يتعرضون لمادة ثنائي الأسيتيل أو غيرها من المواد الكيميائية الضارة، والأفراد الذين خضعوا لعمليات زرع الرئة، والذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية. ومن المهم بالنسبة للأفراد في هذه الفئات أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لتقليل التعرض للمواد الضارة.

تشخيص رئة الفشار

يتضمن تشخيص رئة الفشار تقييمًا شاملاً للتاريخ الطبي والفحص البدني والاختبارات التشخيصية مثل الأشعة السينية للصدر والأشعة المقطعية واختبارات وظائف الرئة، في حين أنه لا يوجد علاج لرئة الفشار، إلا أن العلاجات متاحة لإدارة الأعراض وإبطاء تطور المرض، وقد تشمل هذه الأدوية الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب، وموسعات الشعب الهوائية لتحسين تدفق الهواء، والعلاج بالأكسجين التكميلي، وفي الحالات الشديدة، زرع الرئة.