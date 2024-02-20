تحصين 102 ألف رأس من الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية ببني سويف

قال مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف الدكتور أحمد الجبالي، إن إجمالي ما تم تحصينه من رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بلغ 102 ألف و444 رأسا من الثروة الحيوانية.

وأوضح “الجبالي” في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تحصين 79 ألفا و616 من الأبقار، و22 ألفا و828 من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي حتى 12 فبراير الجاري.

وأشار إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

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وأشار إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.وأشار إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.وأشار إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.وأشار إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.