وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة وتقييم أعمال البرنامج والخطوات المستقبلية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء اشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط، الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعميرالألمانى KFW والتعاون الدولى السويسرىSECO وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الاستشارية للبرنامج بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من الاجتماع والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة هو متابعة آليات البدء العاجل فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة وذلك لتحقيق تغيير ملحوظ بمنظومة إدارة المخلفات يشعر بها المواطن.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الأتحاد الأوروبى، بنك التعمير الألمانى، هيئة التعاون الدولى الألمانية والتعاون الدولى السويسري، ويعمل البرنامج فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ).

وأضافت أنه تم خلال عام 2023 وفى اطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وأشادت وزيرة البيئة، بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، وتحقيق اهداف البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة وايضا مشروع مصرف كتشنير.

كما توجت بالشكر للمحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة فى للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على ارض الواقع فى مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أن الجميع شركاء فى النجاح والتنمية وان الدولة المصرية بكافة اجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفنى أو الاستثمارات المتاحة فى هذا الصدد، متوجهة بالشكر لفريق عمل جهازى تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.

ومن جهته؛ أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدعم وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى والشركاء للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيدًا بالاجراءات التى تم اتخاذها بخصوص مصرف كتشينر، والدعم المستمر بالمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض المشاكل التي تواجه المحافظة بخصوص المدفن الصحى، مقترحا أن يشمل مصنع التدوير المقام بالمحافظة عدة انواع من المخلفات سواء العضوية أو الزراعية أو مخلفات المباني، مضيفًا أن محافظة كفر الشيخ ستواصل استكمال الإنجازات التى حققتها في هذا الملف من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

وأوضح اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطنى وشركاء التنمية وبالتعاون والتنسيق ودعم من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، موضحا أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة ومنها دعم المحافظة بعدد 14محطة وسيطة متحركة ومحطات الجمع والنقل، والدعم بالمعدات، وإنشاء محطة وسيطة بأبوتشيت والتوسعات التى تمت لمصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى، بالاضاقة إلى وضع حجر أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة، والمدفن الصحى بمركز قوص، مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المجال للاستثمار فى مجال المخلفات الصلبة للاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه تقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالشكر للبرنامج الوطنى التابع لوزارة البيئة وكافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التى تشهدها المحافظة، مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع للنهوض بالمنظومة، موضحا حاجة المحافظة إلى زيادة مصانع اعادة التدوير، ووحدات الغربله، ونقل التراكمات، مشيرا إلى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى عمليات الجمع والنقل وجارى تعميم التجربة.

ومن جانبة تقدم عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط بالشكر على كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مستعرضا الأعمال والمشروعات التى تمت والجارى إنشاءؤها فى هذا الصدد، ومنها مشروع مصنع المخلفات الصلبة ومشروع المدفن الصحى باسيوط وسبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، كما استعرض الموقف التنفيذى للمحطات الوسيطة التى تم انشائها من خلال البرنامج وعددها ٤ محطات ومراحل تشغيلها، واجراءات اقامة مصنع السماد العضوى بالمحافظة.

و اكدت وزيرة البيئة، ردا على مداخلات المحافظين أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه فى عدد اربع محافظات، كنموذج تجريبى لكيفية اعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة طلبات السادة المحافظين والسادة النواب والخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فهناك برنامج كامل للبنية التحتية على مستوى المحافظات، وايضا سيتم دراسة ما سيتم يتنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتى الغربية وكفر الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم حاليا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية، فى كافة المحافظات خاصة محافظات الدلتا حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية.

كما اشارت إلى أن مصانع التدوير لكى تحقق منظومة اقتصادية تشمل كافة انواع المخلفات، فأنه يمكن تنفيذ ذلك فى حال توافر مساحات واسعة، حيث يمكن أن يشمل المصنع تدوير 3انواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، مشيرة أنه سيتم العمل ايضا على حل كافة المشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجه المحافظات الاربعة.

واستعرض الاجتماع أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية تتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالى 300 مليون جنيه لتحسين منظومة الجمع والنقل واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائى وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادى، إلى جانب رفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية بمحافظتى كفر الشيخ والغربية.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد (7) محطات وسيطة تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى استثمارات 100 مليون جنية.

كما استعرض الاجتماع أيضا اهم المشروعات المستقبلية التى تم الانتهاء من طرحها ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل فى طرح مشروعات لإنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحى بقوص محافظة قنا ومشروع إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى بمركز اسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية هذا إلى جانب طرح مشروع إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

واستعرض الاجتماع مكون الدعم الفنى للبرنامج وما يتضمنه من دعم مؤسسى يتمثل فى وضع الهيكل التنظيمى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات واعداد المخططات والإستراتيجيات وخطط العمل لعدد 26 محافظة إلى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات واعداد مؤشرات الأداء هذا إلى جانب الدعم التشريعى لإصدار قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ووضع الإطار العام للتخطيط والإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين اوضاعهم، واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.

كما تضن الاجتماع عرضا تفصيليا من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات ومراحل تطويرها.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات من اهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات إلى جانب دعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى استكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية، وتشغيل منشآت البرنامج الوطنى من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية فى المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.