تجديد حبس شخصين متهمين بحيازة مواد مخدرة في مصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بمنطقة مصر الجديدة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى معلومات تفيد قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة.



ألقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبتفتيشها عثر بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البودر بقصد الترويج وتزن المضبوطات 4،070 كيلو جرام لمخدر البودرو طبنجة عدد من الطلقات لذات العيار؟

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.