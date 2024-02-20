الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدير تحرير "الدستور" يوضح لـ"إكسترا لايف" تفاصيل جلسات الحوار الوطنى بشأن الأزمة الاقتصادية

الدستور
الدستور

أجرى الإعلامي محمد عبد العال، جولة داخل صالة تحرير جريدة الدستور، مساء الإثنين، ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وتحدث عبدالعال، مع الكاتب الصحفي أحمد عاطف، مدير تحرير جريدة الدستور، حول الحوار الوطني الذي سيعقد جلساته في المحور الاقتصادي يوم الأحد المقبل، بعد أن تصدرت عناوين هذا الخبر الصفحات الأولى من الجرائد المصرية التي ستصدر الثلاثاء.

وقال عاطف، في حواره مع قناة إكسترا لايف، إنه إذ تحدثنا عن الحوار الوطني فيما يخص الشق الاقتصادي، فمن المؤكد اعتباره كبيئة سياسية وطنية للنقاش والتداول بين الحكومة والقطاع الخاص والمستقلين، وذلك سينتج عنه روشتة فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية الدولية التي تأثرت مصر بها في الآونة الأخيرة، والتي تسببت فيها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف: "حين نتحدث عن التحديات نبحث تلقائيا عن الأفكار، فالرئيس عبد الفتاح السيسي طلب عرض أفكار واقعية يستطيع تنفيذها بشكل مباشر، وتتماشى مع الواقع المصري وتحدياته وأزماته، فمن الضروري تناول أكثر من رأي، وذلك أفضل من السير وحيدا في اتجاه معين".

محمد عبد العال جريدة الدستور صحافة لايف إكسترا لايف كورونا غزة الحرب الإسرائيلية الحرب الروسية الأوكرانية

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