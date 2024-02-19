الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة الأزهرى: رفع الأعمال إلى الله يتم يوميًا بعد صلاتى العصر والفجر

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن هناك زخما من الأحداث القاسية التي جعلت المواطنين غير مستشعرين لمدى أهمية هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها الآن، حيث الأحداث في فلسطين جعلت المواطنين يشعرون بالحزن والآسى الشديد لما يجري في أشقاء فلسطين على الحدود المصرية.

التقرب إلى الله 


وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن العلماء قالوا من قبل أنه عندما يأتي شهر رجب من كل عام تحدث حالة من جيشان الخواطر الإيمانية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، ويبدأ هذا الشعور في الهبوط لحين يأتي شهر رمضان المعظم.
وأضاف في حديثه، أن الأيام المباركة التي نعيشها تمثل وقفة لالتقاط الأنفاس وجرعة تنزل فيها السكينة على القلوب.

رفع الأعمال 


وتابع: "الرسول صلى الله وعليه وسلم حذر من الغفلة في شهر شعبان، لذا يجب على المواطنين استغلال هذه الأيام المباركة من أجل التقرب إلى الله".

واستطرد: "رفع الأعمال إلى الله يتم يوميًا بعد صلاتي العصر والفجر، والله سبحانه وتعالى يعلم خفايا الأنفس".

أسامة الأزهري الشيخ أسامة الأزهري دي ام سي مساء دى ام سى أسامة كمال

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