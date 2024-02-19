الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادًا لشهر رمضان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجيه واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان المعظم.

ضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين

ووجه المحافظ، بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ “معا ضد الغلاء” والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وأكد أن الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود  تلك المعارض بكافة القرى والمدن، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

جولاته الميدانية المفاجئة والمنافذ التجارية توافر السلع الأساسية واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان بجولة ليلية مفاجئة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير لدعم الأُسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

عاجل.. 12.4 مليار دولار صادرات مصرية لأكبر 5 أسواق عالمية خلال 11 شهرًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

حماس: 3 شروط لن نتنازل عنهم لإطلاق سراح المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة