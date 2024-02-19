محافظ الغربية يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادًا لشهر رمضان

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجيه واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان المعظم.

ضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين

ووجه المحافظ، بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ “معا ضد الغلاء” والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وأكد أن الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.