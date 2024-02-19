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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

4 مارس.. الحكم على المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبدالغفور

الفنان اشرف عبدالغفور
الفنان اشرف عبدالغفور

أجلت محكمة جنح أكتوبر اليوم الإثنين، محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بحادث سير، لجلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل والإصابة الخطأ.

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر، واستمعت النيابة العامة للمتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر، وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري تجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وخلال سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

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