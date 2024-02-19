الإثنين 19 فبراير 2024
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الصحة

ما هو انتكاس العمود الفقري والأسباب المرتبطة به؟

انتكاس العمود الفقري
انتكاس العمود الفقري

يعد مصطلح "انتكاس العمود الفقري"، الذي يستخدم أيضًا لوصف داء الفقار أو مرض القرص التنكسي، يصف الضعف التدريجي للميزات التشريحية للعمود الفقري مع مرور الوقت، وهي حالة شائعة يمكن أن تتأثر بعدد من العوامل بالإضافة إلى الشيخوخة.

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يشير انتكاس العمود الفقري، المعروف أيضًا باسم مرض القرص التنكسي أو داء الفقار إلى التدهور التدريجي لهياكل العمود الفقري مع مرور الوقت إنها حالة شائعة تحدث عادةً مع تقدم السن ولكن يمكن أن تتأثر أيضًا بعوامل مختلفة.

وتعمل الأقراص الفقرية كوسائد بين فقرات العمود الفقري، مما يوفر الدعم والمرونة وامتصاص الصدمات مع التقدم في السن، يمكن أن تخضع هذه الأقراص لتغيرات تنكسية، مثل فقدان الماء أو الترقق أو ظهور الشقوق والتمزقات، ونتيجة لذلك قد تفقد الأقراص قدرتها على امتصاص الصدمات بشكل فعال، مما يؤدي إلى انخفاض المرونة وزيادة خطر الإصابة.

تدهور الأقراص الفقرية

مع مرور الوقت، قد يستجيب الجسم لتدهور الأقراص الفقرية عن طريق تكوين نمو عظمي يسمى النابتات العظمية أو النتوءات العظمية يمكن أن تتطور هذه النموات على طول حواف الفقرات وغيرها من هياكل العمود الفقري، مما قد يسبب الألم والتيبس وانخفاض القدرة على الحركة.

وتساعد المفاصل الجانبية الموجودة في الجزء الخلفي من العمود الفقري على تثبيت الفقرات وتسهيل الحركة. مع التقدم في السن والتآكل، يمكن أن تخضع هذه المفاصل لتغيرات تنكسية، مثل انهيار الغضروف، والالتهاب، وتشكيل نتوءات العظام. يمكن أن يساهم انحطاط المفاصل الوجهية في التصلب والألم وتقليل نطاق الحركة في العمود الفقري.

الأعراض 

تصبح الأربطة المحيطة بالعمود الفقري متصلبة وأقل مرونة مع تقدم العمر، ما يقلل من مرونة العمود الفقري ويزيد من قابلية الإصابة ويمكن أن تساهم الأربطة المتصلبة أيضًا في عدم استقرار العمود الفقري والألم يمكن للتغيرات التنكسية في الأقراص الفقرية أن تضعف بنيتها، ما يجعلها أكثر عرضة للفتق أو الانتفاخ. 

ويحدث الانزلاق الغضروفي عندما تبرز المادة الداخلية الناعمة للقرص من خلال تمزق في الطبقة الخارجية، مما قد يتسبب في ضغط العصب وألم جذري يشار إليه عادة باسم عرق النسا وأعراض أخرى ويمكن أن تلعب الوراثة دورًا في تعريض الأفراد لضمور العمود الفقري قد تؤثر بعض العوامل الوراثية على سلامة هياكل العمود الفقري وكيفية استجابتها للتآكل مع مرور الوقت.

ويمكن أن تساهم بعض عادات وعوامل نمط الحياة في انحطاط العمود الفقري، بما في ذلك الوضع السيئ والسلوك المستقر، والتدخين، والسمنة، وعدم كفاية التغذية يمكن لهذه العوامل تسريع العملية التنكسية وزيادة خطر الإصابة بأمراض العمود الفقري.

انتكاس العمود الفقري العمود الفقري الشيخوخة مرض القرص التنكسي تدهور الأقراص الفقرية

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